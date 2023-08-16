Україна отримає частину грошей від ЄС, які передбачалися для Росії та Білорусі

Європейська комісія вирішила перерахувати 135 млн євро з Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва на програми для України та Молдови. Раніше ці гроші планували витратити на фінансування програм Interreg NEXT з Росією та Білоруссю протягом 2021-2027 рр.

Про це 16 серпня повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Таке рішення є результатом жорстокої війни Росії проти України. Я радий, що кошти, які ми спочатку планували на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС та місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдовськими партнерами", — прокоментував комісар з питань згуртованості та реформ Еліза Феррейра.

Україна та Молдова зможуть спрямувати 135 млн євро на програми Interreg, а саме розвиток транскордонних транспортних сполучень, медичних послуг, освітніх та дослідницьких проектів, схем соціальної інтеграції, а також зміцнення інституційної спроможності органів державної влади України та Молдови.

Зауважимо, що Єврокомісія призупинила співпрацю з Росією та Білоруссю в програмах Interreg після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це дозволило перерозподілити 26 млн євро на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою. Нове рішення у такий же спосіб перерозподіляє залишок фінансування з періоду 2021-2027 років.

Нагадаємо, країни Євросоюзу обговорюють варіанти передачі Україні прибутку, отриманого від російських заморожених активів. Ішлося про активи на 196,6 млрд євро (зокрема, 180 млрд євро активів Центрального банку РФ), які генерують кошти за рахунок купонів і погашень.

Проте, за інформацію Bloomberg, деякі країни-члени блоку вважають неможливим законно конфіскувати ці активи. Натомість розглядається тимчасове використання заблокованих коштів.

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