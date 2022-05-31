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Украина призывает Евросоюз немедленно начать работу над подготовкой седьмого пакета санкций против РФ
Министерство иностранных дел Украины призывает Европейский Союз немедленно приступить к подготовке седьмого пакета санкций против Российской Федерации.
Об этом говорится на сайте МИД.
"МИД Украины призывает ЕС немедленно начать работу над подготовкой седьмого пакета санкций против РФ, который будет включать запрет на другие виды российского экспорта и другие ограничительные меры. Украинская сторона уже передала соответствующие предложения", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что 31 мая члены Евросоюза согласовали частичное нефтяное эмбарго для России, однако Венгрию освободили от него. В шестой пакет санкций также входят: отключение Сбербанка от SWIFT, запрет вещания трех российских телеканалов и индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к военным преступлениям в Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Предполагается, что уже к концу 2022 года Россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу.