Украина призывает Евросоюз немедленно начать работу над подготовкой седьмого пакета санкций против РФ

Министерство иностранных дел Украины призывает Европейский Союз немедленно приступить к подготовке седьмого пакета санкций против Российской Федерации.

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Об этом говорится на сайте МИД.

"МИД Украины призывает ЕС немедленно начать работу над подготовкой седьмого пакета санкций против РФ, который будет включать запрет на другие виды российского экспорта и другие ограничительные меры. Украинская сторона уже передала соответствующие предложения", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что 31 мая члены Евросоюза согласовали частичное нефтяное эмбарго для России, однако Венгрию освободили от него. В шестой пакет санкций также входят: отключение Сбербанка от SWIFT, запрет вещания трех российских телеканалов и индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к военным преступлениям в Украине.

Предполагается, что уже к концу 2022 года Россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу.