Украине для выплаты зарплат нужно $7 млрд в месяц – Зеленский

Украине для проведения всех социальных выплат и на заработную плату необходимо $7 млрд в месяц.

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Об этом во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.

В агентстве отмечают, что в ходе встречи Зеленский также поднял вопрос о проблемах с экспортом зерна.

Ранее Зеленский заявил, что граждане Украины, которые оказались без обеспечения из-за агрессии врага, могут по необходимости получить гуманитарную помощь и денежные выплаты.

По его словам, физлица-предприниматели и наемные работники, оставшиеся без дохода из-за войны, получат 6,5 тысячи грн.

В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная во время телемарафона сообщила, что в Украине изменились особенности выплат пенсий, зарплат и субсидий.

В частности, во время войны на первом месте теперь стоит армия, а на втором – зарплаты, пенсии и остальное.

При этом, как отметила Лазебная, социальные выплаты производятся вовремя.