Україні для виплати зарплат потрібно $7 млрд на місяць – Зеленський

Україні для всіх соціальних виплат і заробітної плати необхідно $7 млрд на місяць.

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Про це під час зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Bloomberg.

В агентстві зазначають, що під час зустрічі Зеленський також підняв питання щодо проблем з експортом зерна.

Раніше Зеленський заявив, що громадяни України, які опинилися без забезпечення через агресію ворога, можуть за потребою отримати гуманітарну допомогу та грошові виплати.

За його словами, фізособи-підприємці та наймані працівники, що залишилися без доходу через війну, отримають 6,5 тисячі грн.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна під час телемарафону повідомила, що в Україні змінилися особливості виплат пенсій, зарплат і субсидій.

Зокрема, під час війни на першому місці тепер стоїть армія, а на другому – зарплати, пенсії та інше.

При цьому, як зауважила Лазебна, соціальні виплати здійснюються вчасно.