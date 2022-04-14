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Україні для виплати зарплат потрібно $7 млрд на місяць – Зеленський
Україні для всіх соціальних виплат і заробітної плати необхідно $7 млрд на місяць.
Про це під час зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Bloomberg.
В агентстві зазначають, що під час зустрічі Зеленський також підняв питання щодо проблем з експортом зерна.
Раніше Зеленський заявив, що громадяни України, які опинилися без забезпечення через агресію ворога, можуть за потребою отримати гуманітарну допомогу та грошові виплати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, фізособи-підприємці та наймані працівники, що залишилися без доходу через війну, отримають 6,5 тисячі грн.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна під час телемарафону повідомила, що в Україні змінилися особливості виплат пенсій, зарплат і субсидій.
Зокрема, під час війни на першому місці тепер стоїть армія, а на другому – зарплати, пенсії та інше.
При цьому, як зауважила Лазебна, соціальні виплати здійснюються вчасно.