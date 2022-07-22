Украинская делегация прибыла в Стамбул для подписания соглашения насчет экспорта зерна

Украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым прибыла в Стамбул на переговоры для подписания договора насчет экспорта зерна из черноморских портов Украины.

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Об этом информирует Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

"В рамках визита украинская сторона провела встречу с Генеральным секретарем Организации Антониу Гуттерешем. В фокусе диалога - инициатива ООН по разблокированию морских портов по экспорту продовольствия и гарантии безопасности для судов", - говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве, генсекретарь выразил поддержку деблокаде украинских портов и заверил, что безопасность является безоговорочным приоритетом ООН. Со своей стороны Организация сделает максимум, чтобы этот принцип соблюдал все участники переговоров.

В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина не подписывает никакие документы с Россией.

"Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН. Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей в наших портах. В случае провокаций - немедленный военный ответ", - написал Подоляк в Twitter.

Он также добавил, что все проверки транспортных кораблей будут производиться общими группами в водах в случае возникновения такой потребности.

Напомним, Россия, Украина и Турция в пятницу, 22 июля, подпишут соглашение, предложенное Организацией Объединенных Наций по разблокированию экспорта зерна из черноморских портов Украины.

Известно, что на встрече военных делегаций министерств обороны Турции, России и Украины с делегацией Организации Объединенных Наций (ООН) в Стамбуле было договорено о создании координационного центра для экспорта украинского зерна.

Согласно плану экспорта украинского зерна, согласованного в Стамбуле, вывоз будет осуществляться через три украинских порта и будет контролироваться группой под эгидой ООН.