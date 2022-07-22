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Українська делегація прибула в Стамбул для підписання угоди щодо експорту зерна
Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори для підписання договору щодо експорту зерна з чорноморських портів України.
Про це інформує Міністерство інфраструктури України у Facebook.
"У рамках візиту українська сторона провела зустріч з Генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерешем. У фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у міністерстві, генсекретар висловив підтримку деблокаді українських портів та запевнив, що безпека є беззаперечним пріоритетом ООН. Зі своєї сторони Організація зробить максимум, аби цей принцип дотримувався всіма учасниками переговорів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зокрема, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не підписує жодних документів з Росією.
"Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників у наших портах. У разі провокацій — негайна військова відповідь", - роз'яснив Подоляк у Twitter.
Він також додав, що всі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах у разі виникнення такої потреби.
Нагадаємо, Росія, Україна та Туреччина в п’ятницю, 22 липня, підпишуть угоду, запропоновану Організацією Об’єднаних Націй щодо розблокування експорту зерна з чорноморських портів України.
Відомо, що під час зустрічі військових делегацій міністерств оборони Туреччини, Росії та України з делегацією Організації Об’єднаних Націй (ООН) у Стамбулі було домовлено про створення координаційного центру для експорту українського зерна.
Відповідно до плану експорту українського зерна, погодженого у Стамбулі, вивезення здійснюватиметься через три українські порти й контролюватиметься групою під егідою ООН.