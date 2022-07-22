Українська делегація прибула в Стамбул для підписання угоди щодо експорту зерна

Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори для підписання договору щодо експорту зерна з чорноморських портів України.

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Про це інформує Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"У рамках візиту українська сторона провела зустріч з Генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерешем. У фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у міністерстві, генсекретар висловив підтримку деблокаді українських портів та запевнив, що безпека є беззаперечним пріоритетом ООН. Зі своєї сторони Організація зробить максимум, аби цей принцип дотримувався всіма учасниками переговорів.

Зокрема, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не підписує жодних документів з Росією.

"Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. Жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників у наших портах. У разі провокацій — негайна військова відповідь", - роз'яснив Подоляк у Twitter.

Він також додав, що всі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в водах у разі виникнення такої потреби.

Нагадаємо, Росія, Україна та Туреччина в п’ятницю, 22 липня, підпишуть угоду, запропоновану Організацією Об’єднаних Націй щодо розблокування експорту зерна з чорноморських портів України.

Відомо, що під час зустрічі військових делегацій міністерств оборони Туреччини, Росії та України з делегацією Організації Об’єднаних Націй (ООН) у Стамбулі було домовлено про створення координаційного центру для експорту українського зерна.

Відповідно до плану експорту українського зерна, погодженого у Стамбулі, вивезення здійснюватиметься через три українські порти й контролюватиметься групою під егідою ООН.