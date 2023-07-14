"Уложили лицом в пол, надели наручники": Залужный рассказал о своем задержании в Брюсселе по приезду на встречу с НАТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявляет о своем задержании в 2019 году в аэропорту Брюсселя, где находится штаб-квартира НАТО, по прилету для участия во встрече с коллегами из стран альянса. Об этом сообщается в статье американского издания The Washington Post, взявшего интервью у военачальника.

"За несколько лет до того, как Залужный смог начать формировать украинскую армию в соответствии со своим видением, несколько часов в тюремной камере побудили его больше узнать о мировом порядке. Это был 2019 год, и Залужный, как один из высших командиров Украины, направляющий киевские силы против российских прокси на востоке Украины, отправился в Брюссель на встречу с коллегами из НАТО", - говорится в ней.

Залужный рассказал, что как только он вышел из самолета, его окружили сотрудники правоохранительных органов. Направив на него оружие, они приказали ему лечь на пол лицом вниз и надели наручники.

По словам командующего украинской армией, что у него было достаточно минут в роуминге на телефоне, чтобы дозвониться послу Украины в НАТО, который в конечном итоге помог добиться его освобождения.

Как пишет WP, российские власти поместили имя Залужного в список разыскиваемых Интерполом без его ведома, что является "регулярной практикой, приведшей к непродолжительному заключению и других украинских командиров". Как рассказал изданию Залужный, в тот момент он злился на себя за то, что не знал своих законных прав в сложившейся ситуации.

"У меня было плохое настроение, но потом я понял, что гипотетически я был военным преступником и, скорее всего, им останусь. Поэтому я решил, что должен изучать международные отношения и международное право", - заявил он.

Отмечается, что этот эпизод вдохновил его на получение степени магистра, которую он получил в декабре 2020 года. Причем полученные знания, как указывает СМИ, Залужный теперь использует и в своей нынешней работе, требующей от него не только быть военным стратегом, но и регулярно противостоять геополитическим соображениям, таким как боязнь союзников пересечь "красные линии" России, предоставив Украине, к примеру, ракеты большей дальности или современные истребители.

"Образные западные "наручники" на его военные операции побудили Залужного больше задуматься о будущем Украины и о том, как сделать страну настолько сильной, чтобы никто не осмелился снова напасть на нее. Добиться этого означает производить оружие для защиты, а не полагаться на то, что его поставят другие", - отмечается в материале.

Кроме того, военачальник рассказал WP, что задумывается и о собственном будущем после войны, в частности о написании книги. Также Залужный хотел бы путешествовать, "хотя опыт в брюссельском аэропорту сделал его настороженным" в этом вопросе.