"Поклали обличчям у підлогу, вдягли наручники": Залужний розповів про затримання у Брюсселі після приїзду на зустріч з НАТО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє про своє затримання у 2019 році в аеропорту Брюсселя, де знаходиться штаб-квартира НАТО, після прильоту для участі у зустрічі з колегами з країн альянсу. Про це повідомляється у статті американського видання The Washington Post, яке взяло інтерв'ю у воєначальника.

"За кілька років до того, як Залужний зміг почати формувати українську армію відповідно до свого бачення, кілька годин у тюремній камері спонукали його більше дізнатися про світовий порядок. Це був 2019 рік, і Залужний, як один із найвищих командирів України, який спрямовує київські сили проти російських проксі на сході України, вирушив до Брюсселя на зустріч із колегами з НАТО", - йдеться у ній.

Залужний розповів, що як тільки він вийшов із літака, його оточили співробітники правоохоронних органів. Направивши на нього зброю, вони наказали йому лягти на підлогу обличчям донизу і вдягли наручники.

За словами командувача української армії, у нього було достатньо хвилин у роумінгу на телефоні, щоб додзвонитися послу України до НАТО, який зрештою допоміг домогтися його звільнення.

Як пише WP, російська влада помістила ім'я Залужного в список розшукуваних Інтерполом без його відома, що є "регулярною практикою, яка призвела до нетривалого ув'язнення й інших українських командирів". Як розповів виданню Залужний, на той момент він сердився на себе за те, що не знав своїх законних прав у ситуації, що склалася.

"У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був військовим злочинцем і, швидше за все, ним залишусь. Тому я вирішив, що маю вивчати міжнародні відносини та міжнародне право", - заявив він.

Зазначається, що цей епізод надихнув його на здобуття ступеня магістра, який він отримав у грудні 2020 року. Причому отримані знання, як зазначає ЗМІ, Залужний тепер використовує і у своїй нинішній роботі, яка вимагає від нього не лише бути військовим стратегом, а й регулярно протистояти геополітичним міркуванням, таким як страх союзників перетнути "червоні лінії" Росії, надавши Україні, наприклад, ракети більшої дальності чи сучасні винищувачі.

"Образні західні "наручники" на його військові операції спонукали Залужного більше замислитися про майбутнє України і про те, як зробити країну настільки сильною, щоб ніхто не наважився знову напасти на неї. Домогтися цього означає виробляти зброю для захисту, а не покладатися на те, що її поставлять інші", - наголошується у матеріалі.

Крім того, воєначальник розповів WP, що замислюється і про власне майбутнє після війни, зокрема написання книги. Також Залужний хотів би подорожувати, "хоча досвід у брюссельському аеропорту зробив його настороженим" у цьому питанні.