Усиление мобилизации: стало известно, когда Рада рассмотрит законопроект

Верховная Рада проведет первое чтение законопроекта об изменениях в процесс мобилизации в четверг, 11 января. Об этом с трибуны парламента сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По словам депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, документ отправят на доработку до второго чтения.

Мобилизация в Украине: планы власти

В конце декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий изменения в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Среди прочего там прописаны изменение призывного возраста с 27 до 25 лет и отмена права на отсрочку для людей с 3-й группой инвалидности.

Кроме того, предлагается ограничить ряд гражданских прав для военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части. Речь идет о:



запрете выезда за границу;

запрете на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничении права на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничении права на пользование и распоряжение денежными средствами и другими ценностями;

отказе в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановке получения льгот и услуг от государства.

Как сообщал нардеп Алексей Гончаренко, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны предложил учесть ряд поправок к законопроекту. Среди них: