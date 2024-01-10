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Посилення мобілізації: стало відомо, коли Рада розгляне законпроєкт
Верховна Рада проведе перше читання законопроєкту щодо змін до процесу мобілізації в четвер, 11 січня. Про це з трибуни парламенту повідомив голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, передає нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
За словами депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, документ відправлять на доопрацювання до другого читання.
Мобілізація в Україні: плани влади
Наприкінці грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає зміни до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Серед іншого там прописані зміна призовного віку з 27 до 25 років та скасування права на відстрочку для людей із 3-ю групою інвалідності.
Крім того, пропонується обмежити низку громадянських прав для військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин. Ідеться про:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- заборону виїзду за кордон;
- заборону на проведення операцій із рухомим та нерухомим майном;
- обмеження права на керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;
- обмеження права на користування й розпорядження коштами та іншими цінностями;
- відмову в укладенні кредитного договору, договору позики;
- призупинення отримання пільг та послуг від держави.
Як повідомляв нардеп Олексій Гончаренко, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони запропонував врахувати низку правок до законопроєкту. Серед них:
- надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);
- надання відстрочки особам, зарахованим на навчання до інтернатури;
- надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки (а не на повну ставку, як пропонує уряд);
- виключення повісток через електронну пошту;
- запровадження можливості звільнення з військової служби для тих людей, чиї родичі загинули під час участі в АТО;
- скорочення термінів звільнення строковиків.