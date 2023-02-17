В британской разведке озвучили новые цифры потерь россиян в войне

Потери российской захватнической армии и "частных военных компаний" за год войны против Украины достигают 200 тысяч.

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Об этом сообщает министерство обороны Великобритании

Отмечается, что армия страны-агрессора РФ и частные военные компании (ЧВК) потеряли от 175 до 200 тыс. человек с начала вторжения в Украину, среди которых от 40 до 60 тыс. были убиты.

Силы ЧВК "Вагнер" задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых составляет 50%.

Уровень потерь в России значительно увеличился с сентября 2022 года, когда была введена "частичная мобилизация".

"По современным меркам эти цифры являются высоким соотношением убитых и раненых. Это почти наверняка связано с примитивным медицинским обеспечением большей части сил", - отмечают в разведке Британии.

Там добавили, что артиллерия почти наверняка стала причиной большинства потерь среди российских захватчиков.

Ранее в разведке Британии отмечали, что за последние две недели армия страны-агрессора РФ понесла наибольшие потери с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.

Также в разведке Британии сообщали, что руководство частной военной компании "Вагнер" прекратило набор добровольцев среди заключенных из-за больших потерь. Поэтому российское руководство стоит перед выбором — истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации.