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У британській розвідці озвучили нові цифри втрат росіян у війні
Втрати російської загарбницької армії та "приватних військових компаній" за рік війни проти України сягають 200 тисяч.
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії
Зазначається, що армія країни-агресора РФ та приватні військові компанії (ПВК) втратили від 175 до 200 тис. осіб з початку вторгнення в Україну, серед яких від 40 до 60 тис. було вбито.
Сили ПВК "Вагнера" задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців, рівень втрат серед яких сягає 50%.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Рівень втрат у Росії значно збільшився з вересня 2022 року, коли було запроваджено "часткову мобілізацію".
"За сучасними мірками ці цифри є високим співвідношенням убитих і поранених. Це майже напевно пов'язано з надзвичайно примітивним медичним забезпеченням більшої частини сил", – зазначають у розвідці Британії.
Там додали, що артилерія майже, напевно, стала причиною більшості втрат серед російських загарбників.
Раніше у розвідці Британії зазначали, що за останні два тижні армія країни-агресора РФ зазнали найбільших втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.
Також у розвідці Британіїї повідомляли, що керівництво приватної військової компанії "Вагнер" припинило набір добровольців серед ув’язнених через великі втрати. Тому наразі російське керівництво стоїть перед вибором — виснаження армії, згортання завдань війни чи продовження мобілізації.