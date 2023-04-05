В британской разведке рассказали, для чего РФ продает государственный долг

28 марта 2023 г. премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России начинают разрабатывать переход к выпуску части государственного долга в иностранной валюте.

Это свидетельствует о том, что Россия ожидает внешней финансовой поддержки со стороны иностранных государств, которые она считает "дружественными", сообщили в британской разведке.

В ведомстве отмечают, что в таком случае инвесторы из других стран смогут приобрести российский долг и таким образом профинансировать некоторые будущие дефициты бюджета России. Это косвенно будет финансировать и вторжение России в Украину.

В последние месяцы российские банки являлись основными субъектами, покупавшими российский государственный долг. Однако вряд ли они смогут полностью финансировать предстоящий бюджетный дефицит.

Российские чиновники видят выпуск внешнего долга как один из способов закрыть пробелы в финансах России, поскольку они планируют продолжительную войну в Украине. Однако не удастся России реализовать эти меры, остается непонятным.

Из-за финансовых проблем в прошлом году лидер страны-агрессора России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему долгу РФ в валюте, предусматривающий осуществление таких выплат в рублях.

Таким образом, Россия пытается избежать дефолта, предлагая владельцам своих еврооблигаций схему погашения, которая похожа на ту, которая ранее была предложена Кремлем для оплаты газа "недружественными странами".