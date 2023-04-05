У британській розвідці розповіли, для чого РФ продає державний борг

28 березня 2023 року прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що в Росії починають розробляти перехід до випуску частини державного боргу в іноземній валюті.

Цей свідчить про те, що Росія очікує зовнішньої фінансової підтримки з боку іноземних держав, які вона вважає "дружніми", повідомили у британській розвідці.

У відомстві зазначають, що в такому випадку інвестори з інших країн зможуть придбати російський дердавний борг і таким чином профінансувати деякі майбутні дефіцити бюджету Росії. Це опосередковано фінансуватиме і вторгнення Росії в Україну.

В останні місяці російські банки були основними суб’єктами, які купували російський державний борг. Однак навряд чи вони зможуть повністю фінансувати очікуваний майбутній бюджетний дефіцит.

Російські чиновники бачать випуск зовнішнього боргу як один із способів закрити прогалини у фінансах Росії, оскільки вони планують тривалу війну в Україні. Проте чи вдасться Росії реалізувати ці заходи, залишається незрозумілим.

Через фінансові проблеми в минулому році лідер країни-агресора Росії Володимир Путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань із зовнішнього боргу РФ у валюті, що передбачає здійснення таких виплат у рублях.

Таким чином Росія намагається уникнути дефолту, пропонуючи власникам своїх єврооблігацій схему погашення, яка схожа на ту, яку раніше було запропоновано Кремлем для оплати газу “недружніми країнами”.