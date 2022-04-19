В Днепре СБУ задержала "спящую" группу диверсантов-агентов ФСБ

Украинская спецслужба разоблачила вражеских агентов в разных регионах Украины. Об этом сообщила СБУ.

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В Днепре спецназ СБУ задержал "спящую" диверсионную группу — троих агентов ФСБ, которые были завербованы еще в 2015 году. Группа была временно законсервирована. Недавно ее активизировали и приказали проводить диверсии, а также проникнуть в ряды местной теробороны.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали одного из руководителей структурного подразделения Донецкой железной дороги. Оккупанты завербовали его и поручили передавать данные о перемещении украинской военной техники.

В Киеве задержали чиновника центрального офиса "Укрзализныци". Он призывал коллег поддержать агрессора и помогал захватчикам при временной оккупации части Киевской области.

Во Львовской области СБУ задержала чиновницу одного из "министерств" временно оккупированного Крыма, способствовавшего утверждению там оккупационных властей РФ.

Напомним, Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины самопровозглашенному "главе" Дымерской ОТО (Объединенная территориальная община – Delo.ua).

А "главу" так называемой "администрации" временно оккупированного войсками РФ города Новая Каховка Херсонской области Владимира Леонтьева уведомили о подозрении в коллаборационной деятельности.