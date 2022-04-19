У Дніпрі СБУ затримала "сплячу" групу диверсантів - агентів ФСБ

Українська спецслужба викрила ворожих агентів у різних регіонах України. Про це повідомила СБУ.

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У Дніпрі спецназ СБУ затримав "сплячу" диверсійну групу — трьох агентів ФСБ, які були завербовані ще у 2015 році. Група була тимчасово законсервована. Нещодавно її активізували та наказали проводити диверсії, а також проникнути до лав місцевої тероборони.

У ході спецоперації співробітники СБУ затримали одного з керівників структурного підрозділу Донецької залізниці. Окупанти завербували його та доручили передавати дані про переміщення української військової техніки.

У Києві затримали посадовця центрального офісу "Укрзалізниці". Він закликав колег підтримати агресора та допомагав загарбникам під час тимчасової окупації частини Київської області.

У Львівській області СБУ затримала чиновницю одного з "міністерств" тимчасово окупованого Криму, який сприяв утвердженню там окупаційної влади РФ.

Нагадаємо, Київська обласна прокуратура повідомила про підозру у зазіханні на територіальну цілісність України самопроголошеному "главі" Димерської ОТО (Об'єднана територіальна громада – Delo.ua).

А "главу" так званої "адміністрації" тимчасово окупованого військами РФ міста Нова Каховка Херсонської області Володимира Леонтьєва повідомили про підозру у колабораційній діяльності.