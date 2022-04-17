В Киевской области арестовали самопровозглашенного "главу" Дымерской ОТО

Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины самопровозглашенному “главе” Дымерской ОТО (Объединенная территориальная община – Delo.ua).

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Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, так называемый "руководитель территориальной общины" подозревается в коллаборационной деятельности, а также несанкционированном распространении информации о Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях в условиях военного положения.

По данным следствия, мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных Российской Федерации по сотрудничеству.

В прокуратуре отмечают, что после того как подозреваемый получил гарантии личной сохранности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности.

"В начале марта 2022 года оккупанты принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами подозреваемый сообщил, что отныне он избранный глава Дымерской ОТГ", – говорится в сообщении.

В ОГП подчеркнули, что в условиях военного положения подозреваемый подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины.

Кроме этого, он предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО (Антитеррористическая операция – Delo.ua), территориальной обороны и депутатах среди местных жителей.

В настоящее время пресловутому "главе ОТО" избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится следственным управлением облуправления Службы безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении "главе" так называемой "администрации" временно оккупированного войсками РФ города Новая Каховка Херсонская области Владимиру Леонтьеву о подозрении в коллаборационной деятельности.

Ранее сообщалось, что Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении главы Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и его двух заместителей по факту государственной измены.

Перед этим прокуратура также открыла дела о госизмене против глав двух других поселковых общин Луганской области - Меловской и Марковской, занятых российскими войсками.