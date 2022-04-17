На Київщині заарештували самопроголошеного "голову" Димерської ОТО

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру у зазіханні на територіальну цілісність України самопроголошеному “главі” Димерської ОТО (Об'єднана територіальна громада – Delo.ua ).

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Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, так званий "керівник територіальної громади" підозрюється у колабораційній діяльності, а також несанкціонованому поширенні інформації про Збройні Сили України та інші військові формування в умовах військового становища.

За даними слідства, чоловік після окупації смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових Російської Федерації щодо співпраці.

У прокуратурі зазначають, що після того, як підозрюваний отримав гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

"На початку березня 2022 року окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами підозрюваний повідомив, що відтепер він обраний головою Димерської ОТГ", – йдеться у повідомленні.

В ОГП наголосили, що в умовах військового стану підозрюваний підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади.

Крім цього, він надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО (Антитерористична операція – Delo.ua ), територіальну оборону та депутатів серед місцевих жителів.

В даний час горезвісному "главі ОТО" обрано запобіжний захід - утримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчим управлінням облуправління Служби безпеки України під час оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру "главі" так званої "адміністрації" тимчасово окупованого військами РФ міста Нова Каховка Херсонської області Володимиру Леонтьєву про підозру у колабораційній діяльності.

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована прокуратура об'єднаних сил розпочала розслідування щодо голови Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двох заступників за фактом державної зради.

Перед цим прокуратура також порушила справи про держзраду проти голів двох інших селищних громад Луганської області – Меловської та Марківської, зайнятих російськими військами.