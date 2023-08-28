В ЕС допускают размещение солдат в Украине, но после войны

Военное руководство Европейского Союза выступает за отправку своих солдат в Украину после войны для проведения учений. Об этом заявил глава военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер в комментарии Welt.

С ноября 2022 года Евросоюз обучает на своей территории 30 тысяч украинских военных в рамках EUMilitary Assistance Mission.

По словам Бригера, в этом году будет достигнута цель подготовить 30 тысяч украинцев, что вдвое больше, чем планировалось изначально.

"Я вполне могу представить, что (текущая) подготовка украинских солдат Евросоюзом будет продолжена после запланированного двухлетнего периода, а затем расширена со временем", – отметил он.

Также генерал отметил, что после завершения войны Украине потребуется помощь с разминированием и наращиванием потенциала вооруженных сил и вооружения. Поэтому солдатам из ЕС следует поддержать Украину в разминировании, развитии современной культуры вооруженных сил, обучении современному оружию и стратегиям национальной обороны. По мнению Бригера, это реалистичный вариант.

Военные миссии ЕС: что писали СМИ

В июне Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что страны Европейского Союза рассматривают расширение инициативы по обучению украинских военных, а также возможность отправки военных миссий в Украину в рамках гарантий безопасности.

Отмечалось, что подобный шаг должны согласовать все члены блока.

При этом FT писало, что такие обязательства не соответствуют требованиям взаимной обороны, которую Украине принесет членство в НАТО, но должны обеспечить определенную форму временной защиты, чтобы успокоить украинскую сторону и дать ей уверенность в устойчивой западной поддержке.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на днях заявил, что ЕС рассматривает возможность организации миссии по обучению и помощи для украинских военных на территории одной из стран, которая граничит с Украиной, и где уже есть такие миссии.