У ЄС допускають розміщення солдатів в Україні, але після війни

Військове керівництво Європейського Союзу виступає за відправку своїх солдатів в Україну після завершення війни для проведення навчань. Про це заявив голова військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер у коментарі Welt.

Із листопада 2022 року Євросоюз навчає на своїй територї 30 тисяч українських військових у рамках EUMilitary Assistance Mission.

За словами Брігера, цьогоріч буде досягнута мета підготувати 30 тисяч українців, що вдвічі більше, ніж планувалося спочатку.

"Я цілком можу уявити, що (поточна) підготовка українських солдатів Євросоюзом буде продовжена після запланованого дворічного періоду, а потім розширена з часом", – зазначив він.

Також генерал зауважив, що після завершення війни Україні буде потрібна допомога з розмінуванням і нарощуванням потенціалу збройних сил і озброєння. Тому солдатам із ЄС слід підтримати Україну в розмінуванні, розвитку сучасної культури збройних сил, навчанні сучасній зброї та стратегіям національної оборони. На думку Брігера, це реалістичний варіант.

Військові місії ЄС: що писали ЗМІ

У червні Financial Times із посиланням на джерело повідомляло, що країни Європейського Союзу розглядають розширення ініціативи щодо навчання українських військових, а також можливість відправки військових місій в Україну в рамках гарантій безпеки.

Зазначалося, що такий крок мають погодити всі члени блоку.

При цьому FT писало, що такі зобов’язання значно не відповідають вимогам взаємної оборони, яку Україні принесе членство в НАТО, але мають забезпечити певну форму тимчасового захисту, щоб заспокоїти українську сторону й дати їй впевненість у стійкій західній підтримці.

Своєю чергою очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель днями заявив, що ЄС розглядає можливість організації місії з навчання та допомоги для українських військових на території однієї з країн, яка межує з Україною, і де вже є такі місії.