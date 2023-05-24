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Политика
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В ЕС не согласовали 11-й пакет санкций против России

санкции, ес
Фото: ua.depositphotos.com

24 мая министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе не смогли согласовать одиннадцатый пакет санкций против России. Еще раз его могут обсудить в пятницу.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"До сих пор нет соглашения о последнем пакете санкций ЕС в отношении России. Вероятно, это будет обсуждаться, когда посол ЕС снова встретится в пятницу. еще слишком много деталей, которые нужно решить", - написал он.

Напомним, вчера Йозвяк писал, что санкции ЕС в отношении России обсудят в среду, однако "зеленого света" ждать не стоит.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС серьезно относится к санкциям и планирует запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, если есть доказательства того, что он идет в обход санкций в Россию. Санкции, предложенные в 11 пакете, также могут расширить список товаров ЕС, запрещенных к транзиту через Россию.

Однако Европейский Союз не планирует вводить санкции против российской государственной компании "Росатом". В ЕС считают, что они не принесут независимость от российских энергоносителей.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко