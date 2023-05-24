В ЄС не погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

24 травня міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі не змогли погодити одинадцятий пакет санкцій проти Росії. Ще раз його можуть обговорити в п'ятницю.

Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

still no deal on the EU's latest sanctions package on #Russia. will probably not be discussed when EU ambs meet again on Fri. still too many details to be solved. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 24, 2023

"Досі немає угоди щодо останнього пакету санкцій ЄС щодо Росії. Ймовірно, це буде обговорюватися, коли посол ЄС знову зустрінеться в п’ятницю. ще надто багато деталей, які потрібно вирішити", - написав він.

Нагадаємо, вчора Йозвяк писав, що санкції ЄС щодо Росії обговорять у середу, проте "зеленого світла" очікувати не варто.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС серйозно ставиться до санкцій і планує заборонити експорт певних товарів в треті країни, якщо є докази того, що він йде в обхід санкцій до Росії. Санкції, запропоновані в 11-му пакеті, також можуть розширити список товарів ЄС, заборонених до транзиту через Росію.

Проте, Європейський Союз не планує вводити санкції проти російської державної компанії "Росатом". У ЄС вважають, що вони не принесуть незалежності від російських енергоносіїв.

Джерело фото: ua.depositphotos.com