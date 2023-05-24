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В ЄС не погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

єс, санкції
Фото: ua.depositphotos.com

24 травня міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі не змогли погодити одинадцятий пакет санкцій проти Росії. Ще раз його можуть обговорити в п'ятницю.

Про це повідомив у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Досі немає угоди щодо останнього пакету санкцій ЄС щодо Росії. Ймовірно, це буде обговорюватися, коли посол ЄС знову зустрінеться в п’ятницю. ще надто багато деталей, які потрібно вирішити", - написав він.

Нагадаємо, вчора Йозвяк писав, що санкції ЄС щодо Росії обговорять у середу, проте "зеленого світла" очікувати не варто.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС серйозно ставиться до санкцій і планує заборонити експорт певних товарів в треті країни, якщо є докази того, що він йде в обхід санкцій до Росії. Санкції, запропоновані в 11-му пакеті, також можуть розширити список товарів ЄС, заборонених до транзиту через Росію.

Проте, Європейський Союз не планує вводити санкції проти російської державної компанії "Росатом"У ЄС вважають, що вони не принесуть незалежності від російських енергоносіїв. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко