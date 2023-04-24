В ЕС ответили, готов ли одиннадцатый пакет санкций для РФ

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза продолжат обсуждение одиннадцатого пакета санкций для России, он не будет одобрен на нынешнем заседании Совета ЕС.

Об этом сообщил высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы не в позиции, чтобы завершить новый пакет санкций для России, но мы продолжим обсуждение", – отметил он.

Напомним, по информации Bloomberg, Европейский Союз планирует ввести запрет на транзит многих товаров через Россию, поскольку пытается усилить контроль над выполнением существующих санкций.

Следующий пакет санкций ЕС также может коснуться танкеров и суден, которые не включают навигационные системы, позволяющие отслеживать перемещение. В то же время основное внимание будет заключаться в ликвидации лазейок и борьбе с обходом уже введенных ограничений.

В то же время ожидается, что санкции будут включать около 30 новых списков, а также дальнейшие ограничения в отношении нескольких фирм и организаций.

Отметим, что крайний, десятый, пакет санкций против РФ Совет Евросоюза принял 25 февраля. Ограничения включили запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, импорт российского асфальта и синтетического каучука, предоставление россиянам мощностей по хранению газа и транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС.