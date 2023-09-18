Недавно Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что некоторые лица, включая представителей Украины, попытались совершить "переворот" в стране. Однако в Украине ответили, что не намерены вмешиваться во внутренние дела Тбилиси.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он отметил, что заявления представителей грузинского силового блока о якобы вмешательстве украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии не правдивы и не соответствуют действительности. По словам Николенко, грузинские власти пытаются демонизировать Украину, возможно, для решения своих внутренних вопросов.

"Эта информация не соответствует действительности. Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", - написал Николенко.

Как сообщает "РБК-Украина", спецслужбы Грузии считают, что одним из возможных участников предстоящего мятежа, якобы планируемого в октябре-декабре этого года, является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии, а сегодня заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.

Также Грузия попыталась возложить подозрение на его подчиненных, в частности бывшего члена охраны третьего президента Грузии, Михеила Батурина, и члена близкого окружения Михеила Саакашвили, являющегося командиром действующего в Украине "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

Заметим, что Грузия занимает достаточно четкую пророссийскую позицию, по которой страна не получила статус кандидата в члены ЕС. Кроме того, Грузия согласилась возобновить прямое авиасообщение с Россией, когда весь мир изолирует страну-агрессора, чтобы заставить ее прекратить войну.