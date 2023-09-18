У Грузії вважають, що в країні готують переворот з "українським слідом". У МЗС відреагували

Нещодавно Служба державної безпеки Грузії повідомила, що певні особи, включаючи представників України спробували здійснити "переворот" в країні. Проте в Україні відповіли, що не мають наміру втручатися в внутрішні справи Тбілісі.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він відзначив, що заяви представників грузинського силового блоку про нібито втручання української сторони до підготовки заколоту в Грузії не правдиві і не відповідають дійсності. За словами Ніколенка, грузинська влада намагається демонізувати Україну, можливо, для вирішення своїх внутрішні питання.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", - написав Ніколенко.

Як повідомляє "РБК-Україна", спецслужби Грузії вважають, що одним із можливих учасників майбутнього заколоту, який нібито планується в жовтні-грудні цього року, є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії, а сьогодні заступник очільника військової розвідки України, Георгій Лорткіпанідзе.

Також Грузія спробувала покласти підозру на його підлеглих, зокрема колишнього члена охорони третього президента Грузії, Міхеїла Батуріна, та члена близького оточення Міхеїла Саакашвілі, який наразі є командиром діючого в Україні "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі.

Зауважимо, що Грузія займає доволі чітку проросійську позицію, через яку країна не отримала статус кандидата у члени ЄС. Окрім цього, Грузія погодилася відновити пряме авіасполучення з Росією, коли весь світ ізолює країну-агресора, щоб змусити її припинити війну.