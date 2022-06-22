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В Ирландии заморозили российские активы более чем на 1,7 млрд евро
Ирландия заморозила банковские счета, а также движимое и недвижимое имущество находящихся под санкциями из-за войны страны-агрессора РФ в Украине российских физических и юридических лиц на сумму 1,72 млрд евро.
Об этом сообщает издание Irish Times со ссылкой на министерство иностранных дел Ирландии.
По словам представителя МИД Ирландии, заявленная сумма актуальна и базируется на информации Центрального банка страны.
Львиную долю этой суммы составляют финансовые активы в разных банковских учреждениях и фондах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также арестованы частные самолеты, яхты и элитная недвижимость подсанкционных россиян.
Центральный банк Ирландии разослал соответствующие письма деловым и профессиональным организациям страны, чтобы напомнить им о его роли в надзоре за финансовыми санкциями в государстве, а также ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС, поскольку война России против Украины продолжается.
Отметим, санкции Евросоюза заморозили активы российских олигархов и связанных с ними компаний в Европе на 12,5 миллиарда евро. Сюда входят роскошные яхты, вертолеты, картины, недвижимость и другое имущество.
Напомним, что ЕС ввел против России уже шесть пакетов санкций, в том числе в начале июня запретил покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны союза. Для Венгрии, однако сделали исключение, а для Болгарии и Хорватии - предусмотрели отсрочку. Кроме того, от системы SWIFT отключили три российских банка.