В Ірландії заморозили російські активи на понад 1,7 млрд євро

Ірландія заморозила банківські рахунки, а також рухоме і нерухоме майно російських фізичних та юридичних осіб, що перебувають під санкціями через війну країни-агресора РФ в Україні, на суму 1,72 млрд євро.

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Про це повідомляє видання Irish Times із посиланням на міністерство закордонних справ Ірландії.

За словами представника МЗС Ірландії, заявлена сума є актуальною і базується на інформації Центрального банку країни.

Левову частку цієї суми становлять фінансові активи у різних банківських установах та фондах.

Також заарештовані приватні літаки, яхти та елітна нерухомість підсанкційних росіян.

Центральний банк Ірландії розіслав відповідні листи діловим та професійним організаціям країни, щоб нагадати їм про його роль у нагляді за фінансовими санкціями в державі, а також відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС, оскільки війна Росії проти України продовжується.

Зазначимо, санкції Євросоюзу заморозили активи російських олігархів та пов'язаних із ними компаній у Європі на 12,5 мільярда євро. Сюди входять розкішні яхти, гелікоптери, картини, нерухомість та інше майно.

Нагадаємо, що ЄС запровадив проти Росії вже шість пакетів санкцій, у тому числі на початку червня заборонив купівлю, імпорт або передачу сирої нафти та деяких нафтопродуктів із Росії до країн союзу. Для Угорщини, однак, зробили виняток, а для Болгарії та Хорватії - передбачили відстрочку. Крім того, від системи SWIFT відключили три російські банки.