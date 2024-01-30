В ISW объяснили, как РФ использует заявления венгерских и румынских политиков о территориальных претензиях к Украине

Российские пропагандисты разжигают и используют неоимпериалистические и националистические настроения в Европе, чтобы вбить клин между Украиной и ее западными соседями.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что недавно правый венгерский политик и лидер партии "Наша родина" Ласло Тороцкая заявил, что Венгрия должна претендовать на Закарпатскую область Украины в случае поражения страны в войне с Россией.

Следом за ним правый румынский политик и лидер партии "Союз румынов" Клаудиу Тарзиу 29 января подчеркнул, что Румынии необходимо "реинтегрировать" соседние с Румынией территории Украины, где проживало румынское население, чтобы сохранить суверенитет.

"Мы не станем действительно суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Бессарабию нельзя забывать. Она должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, Южная Бессарабия не может быть забыта, земля Герца, Закарпатья, все, что было и есть от румынского народа, должно вернуться в пределы того же государства. Это идеал, о котором нам не позволено забывать, игнорировать или молчать", -сказал Клаудиу Тарзиу.

Российские пропагандисты расширили заявления двух политиков и подчеркнули эти ультранационалистические притязания Румынии и Венгрии на украинскую территорию.

В ISW напоминают, что ранее в РФ предлагали идею "разделения Украины" между Россией и Западом до полномасштабного вторжения. Российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные российские чиновники возобновили этот нарратив в декабре 2023 года, заявив, что у Украины есть исторические "территориальные споры" с Польшей, Румынией и Венгрией, но Украина может сохранить свой "суверенитет", если вся страна будет состоять из границ Львовской области.

"Русская ультранационалистическая концепция "Русского мира", похоже, приобрела популярность среди националистических европейских фракций в применении к их собственным националистическим идеологиям, и российские пропагандисты, вероятно, стремятся использовать эту идеологическую склонность, чтобы вбить клин между Украиной и ее соседями", - подчеркивают в ISW.

Территориальные претензии Венгрии

Ранее депутат венгерского парламента Ласло Тороцкая, поздравляя Польшу с Днем независимости, пожелал, чтобы они вскоре снова встретились на общей польско-венгерской границе.

Свое поздравление венгерский депутат проиллюстрировал фотографией, сделанной после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр пожимают руку у пограничного столба.

В МИД Украины отреагировали на это и призвали правительство Венгрии "осудить такие безответственные высказывания, которые ухудшают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства".

Также одиозный венгерский премьер-министр Виктор Обран появился на товарищеском футбольном матче между сборными Венгрии и Греции в фанатском шарфе с изображением "Великой Венгрии", в состав которой "включили" части территорий Украины и Румынии.

Орбан не в первый раз вызывает возмущение упоминанием о "Великой Венгрии". В 2020 году он опубликовал фотографию глобуса, на которой изображены границы Королевства Венгрия до окончания Первой мировой войны. Этот случай вызвал раздражение, особенно в Хорватии и Румынии.

По Трианонскому договору 1920 года Королевство Венгрия потеряло значительную часть своей бывшей территории. В Венгрии это до сих пор считается большим историческим позором.

С начала пребывания Орбана в должности премьер-министра между Венгрией и соседними странами продолжаются споры по поводу прав этнических венгров, проживающих на бывших территориях королевства. Поэтому представителям нацменьшинств щедро раздавали венгерские паспорта.

Источник фото: ua.depositphotos.com