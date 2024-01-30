В ISW пояснили, як РФ використовує заяви угорських та румунських політиків про територіальні претензії до України

Російські пропагандисти розпалюють та використовують неоімперіалістичні й націоналістичні настрої в Європі, щоб вбити клин між Україною та її західними сусідами.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що нещодавно правий угорський політик і лідер партії "Наша батьківщина" Ласло Тороцкаї заявив, що Угорщина має претендувати на Закарпатську область України в разі поразки країни у війні з Росією.

Слідом за ним правий румунський політик і лідер партії "Союз румунів" Клаудіу Тарзіу 29 січня наголосив, що Румунії необхідно "реінтегрувати" сусідні з Румунією території України, де проживало румунське населення, щоб зберегти суверенітет.

"Ми не станемо справді суверенними, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бессарабію не можна забувати. Вона повинна повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута, Південна Бессарабія не може бути забута, земля Герца, Закарпаття, все, що було і є від румунського народу, має повернутися в межі тієї ж держави. Це ідеал, про який нам не дозволено забувати, ігнорувати чи мовчати", - сказав Клаудіу Тарзіу.

Російські пропагандисти розширили заяви двох політиків та підкреслили ці ультранаціоналістичні претензії Румунії та Угорщини на українську територію.

В ISW нагадують, що раніше в РФ пропонували ідею "розподілу України" між Росією та Заходом до повномасштабного вторгнення. Російський диктатор Володимир Путін та інші високопоставлені російські чиновники відновили цей наратив у грудні 2023 року, заявивши, що Україна має історичні "територіальні суперечки" з Польщею, Румунією та Угорщиною, але може зберегти свій "суверенітет", якщо вся країна складатиметься з кордонів Львівської області.

"Російська ультранаціоналістична концепція "Русского мира", схоже, набула популярності серед націоналістичних європейських фракцій у застосуванні до їхніх власних націоналістичних ідеологій, і російські пропагандисти, ймовірно, прагнуть використати цю ідеологічну схильність, щоб вбити клин між Україною та її Європейські сусіди", - підкреслюють в ISW.

Територіальні претензії Угорщини

Раніше депутат угорського парламенту Ласло Тороцькаї, вітаючи Польщу з Днем незалежності, побажав, щоб вони незабаром знову зустрілися на спільному польсько-угорському кордоні.

Своє привітання угорський депутат проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття 1939 року, де поляк та угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

У МЗС України відреагували на це і закликали уряд Угорщини "засудити такі безвідповідальні висловлювання, які погіршують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства".

Також одіозний угорський прем'єр-міністр Віктор Обран з'явився на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції у фанатському шарфі зі зображенням "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частини територій України та Румунії.

Орбан не вперше викликає обурення згадкою про "Велику Угорщину". У 2020 році він опублікував фотографію глобуса, на якому також зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни. Цей випадок викликав роздратування, особливо в Хорватії та Румунії.

За Тріанонським договором 1920 року Королівство Угорщина втратило значну частину своєї колишньої території. В Угорщині це досі вважається великою історичною ганьбою.

З початку перебування Орбана на посаді прем'єр-міністра між Угорщиною та сусідніми країнами тривають суперечки щодо прав етнічних угорців, які проживають на колишніх територіях королівства. Тому представникам нацменшин щедро роздавали угорські паспорти.

Джерело фото: ua.depositphotos.com