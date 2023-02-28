В ISW объяснили, зачем Путин делает заявления об исчезновении "россиян как народа"

Президент России Владимир Путин пытается создать информационные условия, чтобы обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ в ответ на неудачи захватчиков на поле боя.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские официальные лица продвигают информационную операцию, ошибочно представляющую войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.

В отчете напоминают, что Путин недавно заявил, что не знает, сможет ли "такой этнос, как российский народ, выжить в том виде, в каком он существует сегодня", если Западу удастся "разрушить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками".

В ISW добавили, что риторика Путина является частью информационной операции, которая представляет войну в Украине как экзистенциально важную для дальнейшего выживания постсоветской Российской Федерации, что, вероятно, является попыткой представить войну как имеющую более высокие ставки для России и Запада, чем есть на самом деле.

"Речь Путина призвана подпитывать поддержку войны в России и разжигать на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования", – говорится в отчете.

Также в ISW сообщают, что украинские силы готовятся к весеннему контрнаступлению на юге Украины. По предварительным оценкам аналитиков по российскому военному потенциалу вдоль линии фронта в Запорожской области, у Украины есть возможности провести контрнаступление в этом стратегически важном регионе.

Также в отчете говорится, что российские войска внедряют новую штурмовую тактику, чтобы компенсировать текущие ограничения боевой мощи в ответ на постоянные неудачи в наступательных операциях.

Напомним, Путин не сделал никаких заявлений в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, вероятно, потому, что Россия не смогла достичь ни одной из заявленных целей и не достигла значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Позже лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин назвал противостояние с Западом из-за войны в Украине экзистенциальной битвой за выживание России и российского народа и заявил, что он вынужден учитывать ядерный потенциал НАТО.