В ISW пояснили, навіщо Путін робить заяви про зникнення "росіян як народу"

Президент Росії Володимир Путін намагається створити інформаційні умови, щоб звинуватити Україну і Захід у загрозі існуванню РФ у відповідь на невдачі загарбників на полі бою.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські офіційні особи просувають інформаційну операцію, яка помилково представляє війну Росії в Україні як критично важливу для подальшого існування Російської Федерації.

У звіті нагадують, що Путін нещодавно заявив, що не знає, чи зможе "такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні", якщо Заходу вдасться "зруйнувати Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками".

В ISW додали, що риторика Путіна є частиною інформаційної операції, яка представляє війну в Україні як екзистенціально важливу для подальшого виживання пострадянської Російської Федерації, що, ймовірно, є спробою представити війну як таку, що має більш високі ставки для Росії і Заходу, ніж є насправді.

"Мова Путіна покликана підживлювати підтримку війни в Росії і розпалювати на Заході побоювання щодо нестабільності, яка настане після розпаду Росії, щоб стримувати західну підтримку України і переконати Захід примусити Київ прийняти російські вимоги", – йдеться у звіті.

Також в ISW повідомляють, що українські сили готуються до весняного контрнаступу на півдні України. За попередніми оцінками аналітиків щодо російського військового потенціалу вздовж лінії фронту в Запорізькій області, в України є можливості провести контрнаступ у цьому стратегічно важливому регіоні.

Також у звіті йдеться про те, що російські війська впроваджують нову штурмову тактику, щоб компенсувати поточні обмеження бойової потужності у відповідь на постійні невдачі в наступальних операціях.

Нагадаємо, Путін не зробив жодних заяв у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, через те, що Росія не змогла досягти жодної із заявлених цілей і не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

Пізніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін назвав протистояння із Заходом через війну в Україні екзистенціальною битвою за виживання Росії та російського народу і заявив, що він змушений брати до уваги ядерний потенціал НАТО.