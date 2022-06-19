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В Кабмине рассказали, как россияне будут получать визы для въезда в Украину
Украинские власти разрабатывают механизм выдачи виз россиянам с учетом того, что украинские диппредставительства в РФ закрыты. В частности, наработали два варианта: оформление через визовые центры или в дипломатическом представительстве третьей страны.
Об этом 19 июня в эфире национального телемарафона рассказал министр Кабмина Олег Немчинов.
"Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий", — сказал Немчинов.
Кроме того, планируется выбирать страны, которые будет представлять интересы Украины в России и заниматься визовыми вопросами. Глава государства получит список таких стран и, вероятно, может его согласовывать.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"После того, как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан РФ о способе получения визы, ее стоимости", - резюмировал Немчинов.
Напомним, с 1 июля 2022 Украина вводит визовый режим въезда для граждан РФ. Соответствующее решение уже принял Кабмин.
Это произошло по инициативе Зеленского, который дал такое поручение правительству после одобрения соответствующей петиции.