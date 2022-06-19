У Кабміні розповіли, як росіяни отримуватимуть візи для в'їзду до України

Українська влада розробляє механізм видачі віз росіянам з урахуванням того, що українські диппредставництва в РФ закриті. Зокрема, напрацювали два варіанти: оформлення через візові центри чи у дипломатичному представництві третьої країни.

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Про це 19 червня в ефірі національного телемарафону розповів Міністр Кабміну Олег Немчинов.

"По-перше, ми маємо чинні угоди з візовими центрами РФ, наскільки нас поінформував на засіданні уряду заступник міністра закордонних справ Микола Точицький", - сказав Немчинов.

Крім того, планується обирати країни, які представлятимуть інтереси України в Росії та займатимуться візовими питаннями. Глава держави отримає список таких країн і, можливо, може його погоджувати.

"Після того, як це буде зроблено і буде ухвалено рішення, МЗС додатково проінформує і наших громадян, і громадян РФ про спосіб отримання візи, її вартість", - резюмував Нємчинов.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року Україна вводить візовий режим в'їзду для громадян РФ. Відповідне рішення вже ухвалив Кабмін.

Це сталося з ініціативи Зеленського, який дав таке доручення уряду після схвалення відповідної петиції.