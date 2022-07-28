В Киев на встречу с Зеленским прибыл президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа 28 июля, в День государственности Украины, прибыл в Киев, чтобы провести встречу со своим коллегой Владимиром Зеленским.

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Об этом в Twitter сообщила пресс-служба президента Литвы.

Науседа также посетил Верховную Раду Украины, в сессионном зале которой выступил с речью. В это время в ВРУ находился и Зеленский. Президент Литвы вручил украинскому лидеру высшую награду Литвы - Орден Витовта Великого.

Науседа заявил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему украинскому народу.

"Украина впервые празднует День государственности! Мужество украинского народа исключительная. Литовский народ всегда будет с вами! Украина победит! Украина будет в ЕС! Вместе к победе! Слава Украине!", - подчеркнул глава Литвы.

Ранее, 23 июля, в украинскую столицу прибыла первая леди Литвы Диана Науседа, чтобы принять участие во втором саммите первых леди и джентльменов, который инициировала первая леди Украины Елена Зеленская.

Напомним, в ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку в виде бронетранспортеров М113 и М577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва.