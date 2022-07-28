До Києва на зустріч із Зеленським прибув президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа 28 липня, у День державності України, прибув до Києва, щоб провести зустріч зі своїм колегою Володимиром Зеленським.

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Про це у Twitter повідомила пресслужба президента Литви.

Науседа також відвідав Верховну Раду України, в сесійному залі якої виступив з промовою. У цей час в ВРУ перебував і Зеленський. Президент Литви вручив українському лідеру вищу нагороди Литви - Орден Вітовта Великого.

Науседа заявив, що ця нагорода належить Зеленському та всьому українському народу.

"Україна вперше святкує День державності! Мужність українського народу виняткова. Литовський народ завжди буде з вами! Україна переможе! Україна буде в ЄС ! Разом до перемоги! Слава Україні!", — підкреслив очільник Литви.