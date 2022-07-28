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До Києва на зустріч із Зеленським прибув президент Литви
Президент Литви Гітанас Науседа 28 липня, у День державності України, прибув до Києва, щоб провести зустріч зі своїм колегою Володимиром Зеленським.
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Про це у Twitter повідомила пресслужба президента Литви.
Науседа також відвідав Верховну Раду України, в сесійному залі якої виступив з промовою. У цей час в ВРУ перебував і Зеленський. Президент Литви вручив українському лідеру вищу нагороди Литви - Орден Вітовта Великого.
Науседа заявив, що ця нагорода належить Зеленському та всьому українському народу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Україна вперше святкує День державності! Мужність українського народу виняткова. Литовський народ завжди буде з вами! Україна переможе! Україна буде в ЄС ! Разом до перемоги! Слава Україні!", — підкреслив очільник Литви.