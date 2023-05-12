В МИД отреагировали на захват оккупантами кафедрального собора ПЦУ в Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины указывают, что Россия должна немедленно разблокировать свободное функционирование кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе и прекратить нарушение прав верующих Православной церкви Украины в Крыму и на других оккупированных территориях.

Как говорится в заявлении ведомства, российская оккупационная администрация без всяких законных оснований захватила и начала принудительное выселение служителей из собора, выломав двери храма, описав имущество и заставляя прихожан покинуть свои молитвенные места.

"Захват кафедрального собора в Симферополе - это очередное подавление свободы совести и вероисповедания, которое осуществляет РФ на захваченных украинских землях. Перечень и количество похищенного оккупантами церковного имущества, разрушенных храмов, заключенных за их веру людей, замученных мирян, похищенных священнослужителей ежедневно растут", – говорят в МИД.

В министерстве указывают на пренебрежение Россией международными обязательствами по международному гуманитарному праву как государства-оккупанта, в частности, относительно соблюдения в Крыму права на свободу религии и вероисповеданий.

Там обращают внимание на притеснения со стороны оккупантов религиозных меньшинств и общин, в том числе обыски, разрушение религиозных сооружений, молитвенных мест и принудительное незаконное выселение из них, травлю и преследование прихожан и священников ПЦУ, протестантских церквей, мусульманских общин и так далее.

Как напоминают во внешнеполитическом ведомстве, такая практика уже была осуждена, среди прочего, в резолюции Генеральной ассамблеи ООН 77/229 о ситуации с правами человека в Крыму и в заявлениях главы Международного альянса по свободе религий и вероисповеданий.

"Все случаи насилия против украинских священнослужителей, издевательств над верующими, разрушения храмов, мечетей, синагог и молитвенных мест, а также ограбление сакральных сооружений должным образом фиксируются и документируются уполномоченными органами власти Украины. Ни один из этих случаев не останется безнаказанным, ни один российский преступник не избежит ответственности", - уверяют в МИД.

Дипломаты призывают международное сообщество, в частности участников "Крымской платформы", осудить притеснения прав верующих в Крыму со стороны российской оккупационной администрации и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Москву.

Напомним при этом, что в октябре Кабинет министров Украины решил передать собор Владимира и Ольги в Симферополе из собственности Автономной Республики Крым в государственную собственность. Он является главным храмом Крымской епархии ПЦУ.