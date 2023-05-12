В МЗС відреагували на захоплення окупантами катедрального собору ПЦУ в Криму

В Міністерстві закордонних справ України вказують, що Росія має негайно розблокувати вільне функціонування катедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі та припинити порушення прав вірян Православної церкви України в Криму та на інших окупованих територіях.

Як ідеться у заяві відомства, російська окупаційна адміністрація без жодних законних підстав захопила та розпочала примусове виселення служителів із собору, виламавши двері храму, описавши майно та змушуючи прихожан покинути свої молитовні місця.

"Захоплення катедрального собору в Сімферополі - це чергове придушення свободи совісті та віросповідання, яке здійснює РФ на захоплених українських землях. Перелік та кількість викраденого окупантами церковного майна, зруйнованих храмів, ув’язнених людей за їхню віру, замордованих мирян, викрадених священнослужителів щоденно зростають", - кажуть в МЗС.

У міністерстві вказують на нехтування Росією міжнародними зобов’язаннями за міжнародним гуманітарним правом як держави-окупанта, зокрема щодо дотримання в Криму права на свободу релігії та віросповідань.

Там звертають увагу на утиски з боку окупантів релігійних меншин і громад, у тому числі обшуки, руйнування релігійних споруд, молитовних місць та примусове незаконне виселення з них, цькування та переслідування парафіян і священиків ПЦУ, протестантських церков, мусульманських громад тощо.

Як нагадують у зовнішньополітичному відомстві, така практика вже була засуджена, серед іншого, в резолюції Генеральної асамблеї ООН 77/229 щодо ситуація з правами людини в Криму та в заявах голови Міжнародного альянсу з питань свободи релігій та віросповідань.

"Всі випадки насильства проти українських священнослужителів, знущання над вірянами, руйнування храмів, мечетей, синагог і молитовних місць, а також пограбування сакральних споруд належним чином фіксуються і документуються уповноваженими органами влади України. Жоден із цих випадків не залишиться непокараним, жоден російський злочинець не уникне відповідальності", - запевняють в МЗС.

Дипломати закликають міжнародну спільноту, зокрема учасників "Кримської платформи", засудити утиски прав вірян в Криму з боку російської окупаційної адміністрації та посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на Москву.

Нагадаємо при цьому, що у жовтні Кабінет міністрів України вирішив передати собор Володимира та Ольги в Сімферополі з власності Автономної Республіки Крим у державну власність. Він є головним храмом Кримської єпархії ПЦУ.