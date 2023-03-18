В МИД Украины отреагировали на визит Путина в Севастополь в годовщину аннексии

В Министерстве иностранных дел Украины уверены в будущем освобождении всех оккупированных ныне Россией украинских территорий, включая Крымский полуостров. Об этом говорится в заявлении ведомства к годовщине провозглашения Россией Крыма и Севастополя своей территорией, в которую президент РФ Владимир Путин посетил развалины древнего Херсонеса в Севастополе.

"16 марта исполнилось девять лет с момента проведения Россией фейкового "референдума о статусе Крыма", а 18 марта – со дня попытки незаконной аннексии, когда были подписаны так называемые "соглашения о присоединении Крыма к РФ". Сообщается, что во временно оккупированный Крым сегодня приехал президент России Владимир Путин, разыскиваемый международным правосудием за совершение военных преступлений", - отметили в ведомстве.

Там отмечают, что уже девять лет подряд Крымский полуостров страдает от преступного режима Кремля, который превратил его в военный форпост, зону несвободы и притеснений, агрессии и террора против всего и всех, кто нашел в себе смелость сопротивляться и отстаивать свои демократические права и ценности

"Это срежиссированное Кремлем "действо" под прицелом автоматов противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права и не было признано международным сообществом", - подчеркивают в МИД.

Министерство напоминает, что в сентябре 2022 года Россия "как под копирку повторила этот трюк", организовав аналогичные "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

"Как в 2014 году, так и в 2022 году спектакль с референдумами не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Большинство территорий, на которых они были проведены в 2022 году, уже освобождены Вооруженными силами Украины. Освобождение всех других временно оккупированных территорий тоже обязательно произойдет. Это – лишь дело времени", - заявили в МИД.

Отметим при этом, что на самом деле была освобождена пока лишь относительно небольшая часть оккупированной Россией по состоянию на сентябрь территории указанных четырех регионов: почти вся она приходится на правобережную часть Херсонской области и Лиманскую общину Донецкой области.

"Мы высоко ценим четкую и неизменную поддержку со стороны международного сообщества, в частности участников международной "Крымской платформы", относительно суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, закрепленной в резолюциях ГА ООН, решениях других международных и региональных организаций", - добавляют в ведомстве.

Также там выражают благодарность за готовность международных партнеров "неуклонно идти к полной деоккупации" всех оккупированных территорий Украины, включая Крым и Севастополь, и уверяют, что продолжат прилагать максимальные усилия для наказания РФ и ее руководства за преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности геноцид в Украине.

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