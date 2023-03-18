У МЗС України відреагували на візит Путіна до Севастополя в річницю анексії

У Міністерстві закордонних справ України впевнені у майбутньому звільненні всіх окупованих нині Росією українських територій, включно з Кримським півостровом. Про це йдеться у заяві відомства до річниці проголошення Росією Криму та Севастополя своєю територією, у яку президент РФ Володими Путін відвідав руїни давнього Херсонесу в Севастополі.

"16 березня виповнилося дев’ять років з моменту проведення Росією фейкового "референдуму про статус Криму", а 18 березня - з дня спроби незаконної анексії, коли були підписані так звані "угоди про приєднання Криму до РФ". Повідомляється, що до тимчасово окупованого Криму сьогодні приїхав президент Росії Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів", - зазначили у відомстві.

Там зазначають, що вже дев’ять років поспіль Кримський півострів потерпає від злочинного режиму Кремля, який перетворив його на військовий форпост, зону несвободи та утисків, агресії та терору проти всього і всіх, хто знайшов у собі сміливість чинити опір та відстоювати свої демократичні права та цінності.

"Це зрежисоване Кремлем "дійство" під прицілом автоматів суперечило Конституції і законам України, грубо порушило норми міжнародного права та не було визнано міжнародною спільнотою", - підкреслюють в МЗС.

Міністерство нагадує, що у вересні 2022 року Росія "як під кальку повторила цей трюк", організувавши аналогічні "референдуми" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

"Як у 2014 році, так і у 2022 році вистава з референдумами не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Більшість територій, на яких вони були проведені у 2022 році, уже звільнені Збройними силами України. Звільнення усіх інших тимчасово окупованих територій теж обов‘язково відбудеться. Це - лише справа часу", - заявили в МЗС.

Зазначимо при цьому, що насправді наразі було звільнено лише відносно невелику частину окупованої Росією станом на вересень території вказаних чотирьох регіонів: майже вся вона припадає на правобережну частину Херсонської області та Лиманську громаду Донецької області.

"Ми високо цінуємо чітку та незмінну підтримку з боку міжнародного співтовариства, зокрема учасників міжнародної "Кримської платформи", щодо суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що закріплена у резолюціях ГА ООН, рішеннях інших міжнародних та регіональних організацій", - додають у відомстві.

Також там висловлюють вдячність за готовність міжнародних партнерів "неухильно йти до повної деокупації" усіх окупованих територій України, включаючи Крим та Севастополь, та запевняють, що продовжать докладати максимальних зусиль задля покарання РФ та її керівництва за злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

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