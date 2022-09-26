- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Минобороны разъяснили, является ли Арестович полковником
Министерство обороны заявляет, что Алексею Арестовичу не присваивалось звание полковника. Об этом свидетельствует официальный ответ ведомства на запрос депутата Верховной Рады от "Голоса" Ярослава Юрчишина, опубликованный последним в Telegram-канале.
"В ходе одного из публичных разговоров с россиянином Фейгиным советник Офиса президента Алексей Арестович произнес: "Полковник Арестович доклад закончил". Реальные боевые полковники обратили на это внимание и попросили выяснить за какие заслуги такой ракетный карьерный прорыв? Надо же, целый полковник!" - объяснил свой интерес нардеп.
Как съязвил Юрчишин, выглядит очень странным, что в министерстве до сих пор "не оценили все диванные подвиги" советника ОП, и задался вопросом, неужели тот еще "не наработал на полковника".
Напомним также, что ранее в ОП внесли ясность в неразбериху с должностью Арестовича, объяснив, чьим советником он на самом деле является.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что согласно августовскому опросу Киевского международного института социологии, Арестович нравится 52% украинцев и не нравится 31%. В то же время в мае эти показатели составляли 65% и 18%.