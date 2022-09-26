У Міноборони роз'яснили, чи є Арестович полковником

Міністерство оборони заявляє, що Олексію Арестовичу не надавали звання полковника. Про це свідчить офіційна відповідь відомства на запит депутата Верховної Ради від "Голосу" Ярослава Юрчишина, опублікована останнім у Telegram-каналі.

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"В ході однієї з публічних розмов з росіянином Фейгіним радник Офісу президента Олексій Арестович промовив: "Полковник Арестович доповідь закінчив". Реальні бойові полковники звернули на це увагу і попросили з'ясувати за які такі заслуги такий ракетний кар'єрний прорив? Це ж треба. Цілий полковник!" – пояснив свій інтерес нардеп.

Як в'їдливо вказав Юрчишин, виглядає дуже дивним, що в міністерстві досі "не оцінили всі дивані подвиги" радника ОП. Він задався питанням, невже той ще "не напрацював на полковника".

Нагадаємо також, що раніше в ОП внесли ясність у плутанину з посадою Арестовича, пояснивши, чиїм радником він насправді є.

Зазначимо, що згідно з серпневим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, Арестович подобається 52% українців і не подобається 31%. У той же час у травні ці показники становили 65% та 18%.