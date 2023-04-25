В НАБУ назначили нового заместителя директора бюро – кто получил должность

Заместительницей директора Национального антикоррупционного бюро стала Полина Лысенко. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Facebook.

Приказ о назначении Полины Лысенко замглавой НАБУ подписал директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос.

Отметим, перед тем, 20 апреля, Владимир Зеленский уволил Полину Лысенко с должности руководителя Центра противодействия дезинформации. Этот орган, подчиняющийся СНБО, Лысенко возглавляла почти сразу после его создания - со 2 апреля 2021 года.

Напомним, Центр противодействия дезинформации охватывает такие сферы, как борьба с преступностью и коррупцией, внешняя и внутренняя политика, экономика, инфраструктура и другие. Основное внимание сосредоточено на противодействии распространению ложной информации в Интернете и фейков в СМИ.

В НАБУ отметили, что раньше, 2015-2019 годы, Полина Лысенко работала в команде Национального бюро. Затем, 2019-2020 годы, возглавляла Департамент международно-правового сотрудничества и возвращение активов Офиса Генерального прокурора, руководила проектом по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов, в 2020-2021 годах возглавляла Департамент международно-правового сотрудничества. "Укрзализныця".

К слову, в апреле президент Украины Владимир Зеленский назначил новых председателей Сумской и Луганской ОВА.

Также Кабмин обновил состав наблюдательного совета Сбербанка. Кабинет министров назначил независимыми членами наблюдательного совета Сбербанка Хуана Энрике Переса Калота, Антона Пятигина, Михала Крупинского, Элизабет Нельсон, Филиппа Хизли и Владимира Лавренчука.