В НАБУ призначили нового заступника директора бюро - хто отримав посаду

Заступницею директора Національного антикорупційного бюро стала Поліна Лисенко. Про це пресслужба НАБУ повідомила в Facebook.

Наказ про призначення Поліни Лисенко заступником очільника НАБУ підписав директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос.

Зазначимо, перед тим, 20 квітня, Володимир Зеленський звільнив Поліну Лисенко з посади керівниці Центру протидії дезінформації. Цей орган, який підпорядковується РНБО, Лисенко очолювала майже одразу після його створення - з 2 квітня 2021 року.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації охоплює такі сфери, як боротьба зі злочинністю та корупцією, зовнішня і внутрішня політика, економіка, інфраструктура та інші. Основна увага зосереджена на протидії поширенню неправдивої інформації в Інтернеті і фейків у медіа.

В НАБУ наголосили, що раніше, 2015-2019 роки, Поліна Лисенко працювала в команді Національного бюро. Потім, 2019-2020 роки, очолювала Департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора, керувала проєктом з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів, в 2020-2021 роках очолювала Департамент інформаційної політики та звʼязків з громадськістю АТ “Укрзалізниця”.

До слова, в квітні президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської ОВА.

Також Кабмін оновив склад наглядової ради Ощадбанку. Кабінет міністрів призначив незалежними членами наглядової ради Ощадбанка Хуана Енріке Переса Калота, Антона Пятигіна, Міхала Крупінського, Елізабет Нельсон, Філіпа Хізлі та Володимира Лавренчука.