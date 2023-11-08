В Одессе вынесли приговор Сальдо за госизмену и коллаборационизм: почему срок не пожизненный

Малиновский районный суд Одессы заочно признал бывшего депутата Верховной Рады, бывшего мэра Херсона и депутата городского совета, а ныне главу российской оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо виновным по трем статьям Уголовного кодекса.

Как говорится в сообщениях суда и Службы безопасности Украины, расследовавшей дело, Сальдо инкриминировали часть 2 статьи 111 (государственная измена), часть 5 статьи 111-1 (добровольное занятие должности в оккупационной администрации) и часть 1 статьи 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Приговором 67-летнему обвиняемому присуждено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания. Отметим, что согласно статье 64 УК, к лицам старше 65 лет в Украине не применяется пожизненное лишение свободы.

Соответственно, в ходе судебных прений сторона обвинения просила признать Сальдо виновным и назначить ему соответствующее наказание в пределах санкций вменяемых статей именно в указанном объеме, а не в виде пожизненного лишения свободы, которое можно применить по части 2 статьи 111 УК. В свою очередь, защитник обвиняемого просил вынести в отношении Сальдо оправдательный приговор.

Также Сальдо лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 15 лет. Дело рассматривала коллегия в составе председательствующего судьи Сергея Черевко и судей Олега Непорады и Ольги Засядьвовк.

Как напоминают в СБУ, Сальдо одним из первых публично поддержал полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. В период временной оккупации Херсона он принимал непосредственное участие в создании местной оккупационной администрации, которую впоследствии возглавил.

Находясь на "должности губернатора" области, он обеспечивал перебрасывание российских войск на южный фронт, в частности железнодорожным сообщением и по автодорогам.

"Также Сальдо занимался созданием логистической инфраструктуры для оккупационных группировок на территории региона, для чего "переформатировал" работу местных медучреждений под военные госпитали, а учебные заведения - под казармы. Кроме того, предатель организовывал проведение псевдореферендума по "присоединению" региона в состав РФ и координировал фальсификацию его результатов", - указывают в спецслужбе.

Накануне освобождения областного центра Сальдо вместе с российскими захватчиками и их приспешниками скрылся на левобережной части Херсонской области, где продолжает руководить оккупационной администрацией и публично восхвалять агрессивную политику Кремля.

Напомним, что 18 октября тот же Малиновский райсуд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы экс-зама Сальдо Кирилла Стремоусова, который, как было объявлено 9 ноября 2022 года, когда происходил вывод российских войск из правобережной части Херсонской области, погиб в ДТП и был впоследствии похоронен в оккупированном Симферополе. Украина официально его смерть не признает.