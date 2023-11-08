В Одесі винесли вирок Сальдо за держзраду та колабораціонізм: чому це не довічне ув'язнення

Малиновський районний суд Одеси заочно визнав колишнього депутата Верховної Ради, колишнього мера Херсона та депутата міської ради, а нині очільника російської окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо винним за трьома статтями Кримінального кодексу.

Як ідеться у повідомленнях суду та Служби безпеки України, що розслідувала справу, Сальдо інкримінували частину 2 статті 111 (державна зрада), частину 5 статті 111-1 (добровільне зайняття посади в окупаційній адміністрації) та частину 1 статті 436-2 КК (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вироком 67-річному обвинуваченому присуджено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. Зазначимо, що згідно статті 64 КК, до осіб старших за 65 років в Україні не застосовується довічне позбавлення волі.

Відповідно, під час судових дебатів сторона обвинувачення просила визнати Сальдо винним та призначити йому відповідне покарання в межах санкцій осудних статей саме в зазначеному обсязі, а не у вигляді довічного позбавлення волі, яке можна застосувати за частиною 2 статті 111 КК. В свою чергу, захисник обвинуваченого просив винести щодо Сальдо виправдовувальний вирок.

Також Сальдо позбавли права займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років. Справу розглядала колегія у складі головуючого судді Сергія Черевка та суддів Олега Непоради та Ольги Засядьвовк.

Як нагадують в СБУ, Сальдо одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення РФ на територію України. У період тимчасової окупації Херсона він брав безпосередню участь у створенні місцевої окупаційної адміністрації, яку згодом очолив.

Перебуваючи на "посаді губернатора" області, він забезпечував перекидання російських військ на південний фронт, зокрема через автошляхи та залізничне сполучення.

"Також Сальдо займався створенням логістичної інфраструктури для окупаційних угруповань на території регіону, для чого "переформатував" роботу місцевих медзакладів під військові шпиталі, а навчальні заклади - під казарми. Крім того, зрадник організовував проведення псевдореферендуму щодо "приєднання" регіону до складу РФ та координував фальсифікацію його результатів", - вказують в спецслужбі.

Напередодні звільнення обласного центру Сальдо разом з російськими загарбниками та їхніми поплічниками втік на лівобережну частину Херсонщини, де продовжує керувати окупаційною адміністрацією та публічно вихваляти агресивну політику Кремля.

Нагадаємо, що 18 жовтня той самий Малиновський райсуд Одеси засудив до довічного позбавлення волі ексзаступника Сальдо Кирила Стремоусова, який, як було оголошено 9 листопада 2022 року, коли відбувалося виведення російських військ з правобережної частини Херсонщини, загинув у ДТП та був згодом похований в окупованому Симферополі. Україна офіційно його смерть не визнає.