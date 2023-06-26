В Польше анонсировали передачу тысяч автоматов и миллионов патронов для украинских силовиков

Польша поставит Национальной гвардии, полиции и Пограничной службе Украины тысячи автоматов и миллионы патронов. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, передает "Укринформ".

Польский чиновник отметил, что на фронте против российских окупантов борются не только Вооруженные силы, но и подразделения, которые подчиняются МВД Украины.

"На данный момент самым важным является оружие. Вскоре мы начинаем поставки оружия для Нацгвардии Украины, для штурмовых бригад украинской полиции и Пограничной службы. Это будут тысячи автоматов, миллионы патронов, которые позволят эффективно бороться украинским защитникам, защитникам Европы", - высказался Каминский.

Напомним, что это не единственная поддержка со стороны Польши. К примеру, страна отправила украинским военным 14 единиц советских истребителей МиГ-29. Защитники уже используют эти воздушные судна.