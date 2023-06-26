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Політика
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У Польщі анонсували передачу тисяч автоматів і мільйонів набоїв для українських силовиків

Маріуш Камінський
Міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський. Фото: YouTube-канал міністерства

Польща поставить Національній гвардії, поліції та Прикордонній службі України тисячі автоматів і мільйони набоїв. Про це заявив міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський, передає "Укрінформ".

Польський урядовець зауважив, що на фронті проти російських окупантів боряться не лише Збройні сили, але й підрозділи, які підпорядковуються МВС України.

"На даний момент найважливішою є зброя. Незабаром ми розпочинаємо постачання зброї для Нацгвардії України, для штурмових бригад української поліції і Прикордонної служби. Це будуть тисячі автомати, мільйони набоїв, які дозволять ефективно боротися українським захисникам, захисникам Європи", – висловився Камінський.

Нагадаємо, що це не єдина підтримка з боку Польщі. Наприклад, країна відправила українським військовим 14 одиниць радянських винищувачів МіГ-29. Захисники вже використовують ці повітряні судна.

Автор:
Артем Ющенко