В правительстве Болгарии рассказали, когда могут начать передачу бронетехники Украине

Болгария может начать передачу Украине около 100 единиц бронемашин советского образца в конце сентября – начале октября. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время брифинга с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым 21 августа.

По его словам, процесс замедляется из-за того, что техника находится на складах Министерства внутренних дел Болгарии. Ведомство должно подписать соглашение с Министерством обороны Украины, передать документ на ратификацию в парламент, и только после нее можно будет начать передачу техники.

"Как только в сентябре парламент вернется в свои заседания, я считаю, это будет одной из приоритетных задач", – отметил Тагарев.

Известно, что Резников и Тагарев во время встречи обсудили перспективы сотрудничества: усиление противовоздушной обороны, возможные поставки дополнительных систем вооружения и реабилитацию украинских бойцов на территории Болгарии.

Тяжелая техника от Болгарии

В июле стало известно, что Болгария предоставит Украине 100 бронированных машин советского производства из резерва Министерства внутренних дел. Техника была закуплена в 1980-х годах, но никогда не использовалась.

Решение о передаче оборудования поддержали 148 депутатов болгарского парламента, в то время как 52 выступили против.

"Эта техника больше не нужна для нужд Болгарии, и она может стать серьезной поддержкой Украины в ее борьбе за сохранение независимости и территориальной целостности страны после неоправданной и непровоцированной российской агрессии", – говорилось в решении парламента.

Следует отметить, что эти бронемашины являются первой партией тяжелой техники, которую Болгария отправит в Киев.