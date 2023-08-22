В уряді Болгарії розповіли, коли можуть розпочати передачу бронетехніки Україні

Болгарія може розпочати передачу Україні близько 100 одиниць бронемашин радянського зразка наприкінці вересня – на початку жовтня. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев під час брифінгу з очільником Міноборони України Олексієм Резніковим 21 серпня.

За його словами, процес уповільнюється через те, що техніка перебуває на складах Міністерства внутрішніх справ Болгарії. Відомство має підписати угоду з Міністерством оборони України передати її на ратифікацію в парламент, і лише після неї можна буде розпочати передачу техніки.

"Як тільки у вересні парламент повернеться до своїх засідань, я вважаю, це буде одним з пріоритетних завдань", – зазначив Тагарев.

Відомо, що Резніков і Тагарев під час зустрічі обговорили перспективи співпраці: посилення протиповітряної оборони, можливе постачання додаткових систем озброєння та реабілітацію українських бійців на території Болгарії.

Важка техніка від Болгарії

У липні стало відомо, що Болгарія надасть Україні 100 броньованих машин радянського виробництва із резерву Міністерства внутрішніх справ. Техніка була закуплена в 1980-х роках, але ніколи не використовувалася.

Рішення про передачу обладнання підтримали 148 депутатів болгарського парламенту, тоді як 52 виступили проти.

"Ця техніка більше не потрібна для потреб Болгарії, і вона може стати серйозною підтримкою Україні в її боротьбі за збереження незалежності та територіальної цілісності країни після невиправданої та неспровокованої російської агресії", – йшлося в рішенні парламенту.

Варто зауважити, що ці бронемашини є першою партією важкої техніки, яку Болгарія відправить до Києва.