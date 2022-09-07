В Раду внесли законопроект о введении статуса государства-террориста

40 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести в Украине понятия государства-террориста и государства-спонсора терроризма. Соответствующий законопроект №8002 был ими подан 6 сентября.

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Документ определяет государство-террорист как государство, власть которого базируется на систематическом нарушении прав и свобод своих граждан и граждан других государств на его территории, их терроре и запугивании и применении силы против гражданского населения других государств вопреки международному праву.

Государством-спонсором терроризма предлагается определить государство, которое оказывает материальную и другую помощь террористической группировке, представляющей угрозу национальной безопасности Украины, или другому государству-террористу.

Предусмотрено, что государствами-террористами будут признаваться страны, со стороны которых будут зафиксированы:

- направленные против своих граждан незаконные слежки, разгон мирных собраний, контроль за медиа, избиения, пытки, массовые аресты и обвинения, не основывающиеся на надлежащих и допустимых доказательствах, показательные суды, убийства;

- военные маневры и учения, проводимые вблизи границ Украины (особенно зона до 30 км от полосы государственной границы) и представляющие угрозу ее независимости и территориальной целостности;

- совершение уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, создание и поддержка вооруженных отрядов наемников с целью уничтожения суверенитета или причинения вреда территориальной целостности Украины;

- убийства и попытки убийств государственных и общественных деятелей Украины, направляемые государством независимо от того выполняются ли они с помощью военных, специальных операций или найма агентов;

- распространение информации об Украине и других государствах с нарушением полноты, достоверности и других принципов информационных отношений с целью нанесения ущерба национальным интересам Украины;

- продажа оружия вопреки нормам международного права;

- разработка, испытание и развертывание биологического, химического, ядерного и/или космического оружия, что повышает вероятность геноцида или экоцида.

Решение о включении государства в перечень государств-террористов и перечень государств-спонсоров терроризма, согласно законопроекту, должен принимать Совет национальной безопасности и обороны, а вводить его в действие президент.

Формирование и ведение перечня государств-террористов с указанием обоснования и введенных против страны санкций обеспечивается аппаратом СНБО. Он также должен стать общедоступным на сайте совета. Положение о таком перечне должен будет принять также СНБО.

Отдельно должен вестись и перечень государств-спонсоров терроризма, который согласно проекту закона, тоже должен содержать обоснование решения о включении страны в этот список.

Также предлагается законодательно установить, что в отношении государства, признанного государством-террористом, применяются разрыв дипломатических отношений; непризнание легитимности власти; экономические санкции; а также поддержка правозащитных движений внутри государства-террориста.

Определенные в статье 4 закона о санкциях меры будут применяться и к государствам, ведущим экономическую, политическую, культурную, образовательную и другие формы сотрудничества с государством-террористом (государством-спонсором терроризма), а также к лицам, находящимся под их юрисдикцией.

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